Проспект Суюнбая перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы заявили о частичном перекрытии дороги по проспекту Суюнбая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проспект будут перекрывать в определенное время в течение 5 дней в связи с дорожными работами.

«В связи с продолжением дорожных работ с 18 по 23 июня текущего года с 22:00 часов до 06:00 часов участок дороги по проспекту Суюнбая от проспекта Рыскулова до проспекта Райымбека будет временно частично перекрыт. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в пресс-службе Управления городской мобильности.



