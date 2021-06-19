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    22:03, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Проспект Суюнбая перекроют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы заявили о частичном перекрытии дороги по проспекту Суюнбая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проспект будут перекрывать в определенное время в течение 5 дней в связи с дорожными работами.

    «В связи с продолжением дорожных работ с 18 по 23 июня текущего года с 22:00 часов до 06:00 часов участок дороги по проспекту Суюнбая от проспекта Рыскулова до проспекта Райымбека будет временно частично перекрыт. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в пресс-службе Управления городской мобильности.



    Теги:
    Дороги Строительство Алматы
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