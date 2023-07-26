Проспект Райымбека частично перекроют на месяц в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы частично ограничат проезд по проспекту Райымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 22:00 28 июля по 27 августа в Жетысуском районе будет закрыто движение для автомототранспорта по проспекту Райымбека от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении.

«Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного дорожного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - проинформировали в АлТС.