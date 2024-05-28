РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:30, 28 Май 2024 | GMT +6

    Проспект Кабанбай батыра вновь перекроют в Астане

    ремонт дорог
    Фото: gov.kz

    Участок проспекта Кабанбай батыра от улиц Кунаева до Сыганак будет полностью перекрыт с 28 по 30 мая, передает агентство Kazinform.

    ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает, что работы по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Кунаева до улицы Сыганак, ранее приостановленные из-за неблагоприятных погодных условий, возобновлены и этот участок открыт с 24 мая текущего года.

    Однако с 28 по 30 мая этого года этот участок будет полностью перекрыт для укладки верхнего слоя дорожного полотна. При этом пересечения Кабанбай батыра/Кунаева и Кабанбай батыра/Сыганак останутся открытыми для движения.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах. Управление приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

    Напомним, ранее было полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью).

    Теги:
    Дороги Астана Акимат Закрытие дорог Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!