Проспект Кабанбай батыра вновь перекроют в Астане

Участок проспекта Кабанбай батыра от улиц Кунаева до Сыганак будет полностью перекрыт с 28 по 30 мая, передает агентство Kazinform.

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает, что работы по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Кунаева до улицы Сыганак, ранее приостановленные из-за неблагоприятных погодных условий, возобновлены и этот участок открыт с 24 мая текущего года.

Однако с 28 по 30 мая этого года этот участок будет полностью перекрыт для укладки верхнего слоя дорожного полотна. При этом пересечения Кабанбай батыра/Кунаева и Кабанбай батыра/Сыганак останутся открытыми для движения.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах. Управление приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

Напомним, ранее было полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью).