Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и на пересечении Иманова-Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 3 по 18 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью).

Также планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А.Иманова - Республики. Перекресток будет перекрыт частично с 7 по 9 мая текущего года.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.