Проспект Аль-Фараби временно перекроют в Алматы

Утром 17 сентября в Алматы в связи с проведением городского велопробега движение по проспекту Аль-Фараби будет перекрыто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 сентября с 07:00 до 09:00 часов, в связи с проведением городского велопробега, движение по проспекту Аль-Фараби будет перекрыто в западном направлении от полифункционального центра «Нурлы-тау» до кругового разворота по улице Мустафина, далее в восточном направлении от улицы Мустафина до проспекта Дулати», - сообщили в пресс-службе акимата города.

17 сентября Алматы будет праздновать День города. В этом году торжественные празднования состоятся на площади имени Абая перед Дворцом Республики. В этот день будут проходить праздничные мероприятия – концерты, выставки, флешбомы, фестивали, награждение почетных граждан.