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    15:20, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Проспект Аль-Фараби временно перекроют в Алматы

    Часть дорог перекроют из-за марафона в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы 25 февраля в связи с проведением городского забега Winter Run 2024 будет временно перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, движение будет перекрыто по северной стороне проспекта Аль-Фараби от бульвара Мендикулова до Esentai Mall с 07:50 до 10:45, с 08:30 до 10:30 по проспекту Аль-Фараби от Esentai Mall до проспекта Гагарина.

    При этом южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд будет организован в восточном направлении по улице Тимирязева. Кроме того, участок улицы Западный Желтоксан от проспекта Аль-Фараби до улицы Ганди будет перекрыт с 04:00 до 12:00.

    Также в связи с соревнованием временно будет изменено движение 18 маршрутов с 06:00 до 11:00:

    №15 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №30 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №31 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №32 – в южном направлении – улица Навои – проспект Аль-Фараби – улица Мустафина, перенос конечного пункта на микрорайон Орбита-2, в обратном направлении – начало движения от КП микрорайон Орбита-2 – улица Мустафина – далее по схеме;
    №34 – в южном направлении – улица Мустафина – разворот перед кольцом проспекта Аль-Фараби – перенос КП на микрорайон Орбита-2, в обратном направлении – начало движения от КП микрорайон Орбита-2 - улица Мустафина – далее по схеме;
    №38 – в западном направлении – проспект Аль-Фараби – проспект Достык – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №45 – в южном направлении – проспект Достык – улица Кажымукана – проспект Назарбаева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №62 – в западном направлении – проспект Аль-Фараби – проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №63 – в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме;
    №67 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №77 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №86 – в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №101 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №103 – в южном направлении – улица Мустафина – разворот перед кольцом проспект Аль-Фараби – перенос КП на микрорайон Орбита-2, в обратном направлении – начало движения от КП микрорайон Орбита-2 – улица Мустафина – далее по схеме;
    №116 – в северном направлении – проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №127 – в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Жандосова – улица Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
    №135 – в южном направлении – улица Навои – проспект Аль-Фараби – улица Мустафина – перенос КП на микрорайон Орбита-2, в обратном направлении – начало движения от КП микрорайон Орбита-2 – улица Мустафина – далее по схеме;
    №211 – в южном направлении – проспект Сейфуллина – улица Тимирязева – улица Розыбакиева – проспект Аль-Фараби - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.

    Теги:
    Дороги Спорт Акимат Алматы Авто
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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