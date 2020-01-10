Проспект Аль-Фараби в Алматы стал безопаснее с возобновлением скоростного режима 80 км/ч

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Количество ДТП на Аль-Фараби снизилось с возобновлением скоростного режима 80 км/ч в Алматы. Об этом на брифинге сообщил начальник управления административной полиции ДП города Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По процентным отношениям я могу сказать, что по проспекту Аль-Фараби и ВОАД у нас снизилось количество ДТП. А по улице Саина идет небольшой рост ДТП. Сейчас водители более или менее соблюдают правила дорожного движения. Тем более по проспекту Аль-Фараби, Саина и ВОАД установлены камеры фото- и видеофиксации», - сообщил Жандос Мураталиев.

Ранее в акимате объяснили, почему на проспекте аль-Фараби решили вернуть скорость 80 км/ч.