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Проспект Аль-Фараби в Алматы стал безопаснее с возобновлением скоростного режима 80 км/ч
10 Января 2020 13:41
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Количество ДТП на Аль-Фараби снизилось с возобновлением скоростного режима 80 км/ч в Алматы. Об этом на брифинге сообщил начальник управления административной полиции ДП города Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По процентным отношениям я могу сказать, что по проспекту Аль-Фараби и ВОАД у нас снизилось количество ДТП. А по улице Саина идет небольшой рост ДТП. Сейчас водители более или менее соблюдают правила дорожного движения. Тем более по проспекту Аль-Фараби, Саина и ВОАД установлены камеры фото- и видеофиксации», - сообщил Жандос Мураталиев.
Ранее в акимате объяснили, почему на проспекте аль-Фараби решили вернуть скорость 80 км/ч.
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