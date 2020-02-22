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Проспект аль-Фараби  частично перекроют из-за Зимнего забега в Алматы

22 Февраля 2020 04:18
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Проспект аль-Фараби  частично перекроют из-за Зимнего забега в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 23 февраля в Алматы по проспекту аль-Фараби состоится Зимний забег. В связи с этим движение автотранспорта частично ограничат с 08:00 до 11:30, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Движение в западном направлении по проспекту аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Западный Желтоксан будет перекрыто с 06:00 до 08:00. До 8:00 будет доступен проезд по тоннелю от проспекта Достык под проспектом Назарбаева.

Движение в западном направлении по проспекту аль-Фараби (нижняя сторона) от проспекта Назарбаева до проспекта Гагарина будет полностью закрыто с 08:00 до 11:30. Для движения автотранспорта будет доступна южная часть проспекта аль-Фараби.

Дорога будет открываться по мере прохождения трассы бегунами.

Проехать к стартово-финишному городку около БЦ «Нурлы-Тау» возможно будет по улице Козыбаева или со стороны улицы Западный Желтоксан. А также на автобусах по проспекту аль-Фараби в восточном направлении.

«Просим жителей и гостей города отнестись с понимаем и заранее спланировать свой маршрут по проспекту аль-Фараби 23 февраля», - отметили организаторы.

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Ключевые слова: Алматы, Спорт, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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