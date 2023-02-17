Проспект Абая до границы Алматы пробьют до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что пробивку проспекта Абая до границы города планируют завершить до конца этого года. Сейчас проводится выкуп и изъятие земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В планах - до конца года завершить пробивку проспекта Абая до границы города. Сейчас проводится выкуп и изъятие земель. Также в этом месяце ожидается заключение госэкспертизы по проекту пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города», – сообщил аким города на встрече с жителями Наурызбайского района.

Градоначальник добавил, что вопрос развития дорожно-транспортной инфраструктуры Наурызбайского района остается актуальным.

«В прошлом году построено 10 км дорог в микрорайоне Акжар и 8 км тротуаров на 12 улицах микрорайона Акжар, Карагайлы и Шугыла, а также проведен средний ремонт 23 км дорог. В этом году построят 16,4 км дорог по 20 улицам в микрорайонах Акжар и Шугыла, а также проведут средний ремонт 21 км дорог», - отметил Ерболат Досаев.

В декабре 2021 года на проспекте Абая завершилось строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до улицы Алатау в административном центре Наурызбайского района.

В прошлом году сообщалось о готовности проекта по пробивке улицы Жубанова.