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Просим увеличить финансирование ремонта столичных улиц - Жансултан Сапарбаев

10 Ноября 2021 21:34
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Просим увеличить финансирование ремонта столичных улиц - Жансултан Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств тратится на ремонт и содержание столичных улиц, рассказал руководитель Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан Жансултан Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы просим увеличить лимит финансирования среднего ремонта столичных улиц со следующего года. До этого ежегодно на средний ремонт улиц выделялось 5 млрд тенге, в этом году эта сумма увеличилась до 8 млрд тенге. Мы просим в 2022 году увеличить объем выделяемых финансовых средств до 10 млрд тенге. На эти средства можно произвести средний ремонт 100 улиц. Из них 63 -65 улиц находится внутри жилых кварталов. В целом для содержания в надлежащем состоянии столичных улиц необходимо ежегодно около 10 млрд тенге. Это только для средний ремонт», - сказал Жансултан Сапарбаев в ходе заседании постоянной комиссии маслихата.

По его словам, в Нур-Султане есть улицы, на которых не производился ремонт в течение 5-7 лет.

Ранее сообщалось, сколько средств необходимо для реконструкции столичного стадиона им. К. Мунайтпасова.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Дороги  
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Автор:

Серик Сабеков

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