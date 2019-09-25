+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 24 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прошу сохранять спокойствие - Елжан Биртанов о деле врачей в Алматы

25 Сентября 2019 18:42
Поделиться:
Прошу сохранять спокойствие - Елжан Биртанов о деле врачей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал дело главного врача городской больницы №4 Алматы Каната Тезекбаева, передает корреспондент «МИА «Казинформ».

Новости по теме

Главврача ГКБ №4 Алматы Каната Тезекбаева отпустили под подписку о невыезде
Арест врачей в Алматы: Президент РК поручил разобраться в законном порядке В Алматы арестованы главврач и врач ГКБ №4

«По поручению Президента взял вопрос под личный контроль. Уверен, что все должно быть в рамках закона.

Прошу своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию», - написал он в своём Twitter.

Напомним, в Алматы арестованы главный врач городской клинической больницы №4 Канат Тезекбаев и врач данного медучреждения Аскар Тунгушбаев.

Позже в горсуде сообщили, что в отношении главного врача была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, Президент РК поручил разобраться в законном порядке с этим делом.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив