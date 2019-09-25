Прошу сохранять спокойствие - Елжан Биртанов о деле врачей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал дело главного врача городской больницы №4 Алматы Каната Тезекбаева, передает корреспондент «МИА «Казинформ».

«По поручению Президента взял вопрос под личный контроль. Уверен, что все должно быть в рамках закона.

Прошу своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию», - написал он в своём Twitter.

Напомним, в Алматы арестованы главный врач городской клинической больницы №4 Канат Тезекбаев и врач данного медучреждения Аскар Тунгушбаев.

Позже в горсуде сообщили, что в отношении главного врача была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, Президент РК поручил разобраться в законном порядке с этим делом.