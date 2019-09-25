Прошу сохранять спокойствие - Елжан Биртанов о деле врачей в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал дело главного врача городской больницы №4 Алматы Каната Тезекбаева, передает корреспондент «МИА «Казинформ».
«По поручению Президента взял вопрос под личный контроль. Уверен, что все должно быть в рамках закона.
Прошу своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию», - написал он в своём Twitter.
Напомним, в Алматы арестованы главный врач городской клинической больницы №4 Канат Тезекбаев и врач данного медучреждения Аскар Тунгушбаев.
Позже в горсуде сообщили, что в отношении главного врача была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее, Президент РК поручил разобраться в законном порядке с этим делом.
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