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вчера 22:25
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вчера 20:36
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вчера 16:55
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вчера 16:46
Прошли открытые дебаты среди претендентов в кадровый резерв партии «Nur Otan»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Доме культуры села Т. Рыскуловав Тюлькубасского района прошли открытые дебаты среди претендентов в кадровый резерв партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».
Как известно, согласно задачам, обозначенным Елбасы, Председателем партия Н.А.Назарбаевым в программе модернизации партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем — 7 импульсов партии», представленной 21 августа 2019 года на расширенном заседании Политсовета партии, в Тюлькубасском районе с 28 октября по 4 ноября велись работы по отбору в кадровый резерв партии. Отбор в рамках пилотного проекта проводится поэтапно во всех регионах. С работниками 23 первичных партийных организаций, относящихся к филиалу, проведена разъяснительная работа. 4 ноября завершена регистрация кандидатов, прошедшая открыто. В территориальный филиал партии для прохождения отбора в кадровый резерв документы подали 100 претендентов.
Согласно пилотному проекту с 5 по 15 ноября проходит второй этап агитационной работы. С 8 по 12 ноября проведено 222 дебатов и мероприятий, в которых приняло участие свыше 20 тысяч человек.
Сегодняшние открытые дебаты состояли из трех этапов. В первом туре участники представляли свои программ, во втором — предлагали пути решения по актуальным проблемам своего округа.
В третьем туре претенденты задавали друг другу вопросы. Жители проявили большой интерес к политическим дебатам. Претенденты поднимали острые проблем в районе, разъясняли основные направления предвыборных программ. В частности, М.Байгаршаев, Ж.Карабалаев, Г.Бердиева, К.Спабекова, К.Жартыбаев, Ж.Ақылбаева и другие участники отличились глубоким знанием проблем региона, широтой взглядов.
Дебаты завершатся 15 ноября, а 16 ноября члены первичных партийных организаций района будут голосовать за претендентов и выберут лучших.
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