Прошли открытые дебаты среди претендентов в кадровый резерв партии «Nur Otan»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Доме культуры​ села​ Т. Рыскуловав Тюлькубасского​ ​ района прошли открытые дебаты​ ​среди претендентов в кадровый резерв партии​ «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского​ областного​ филиала партии​ «Nur Otan»​.

Как известно, согласно задачам, обозначенным​ Елбасы, Председателем партия Н.А.Назарбаевым в программе модернизации партии «Доверие. Диалог. Уверенность​ в будущем —​ 7 импульсов партии», представленной 21 августа 2019 года на расширенном заседании Политсовета партии, в Тюлькубасском районе с​ ​ 28 октября по​ 4 ноября велись работы по отбору в кадровый резерв партии. Отбор в рамках пилотного​ проекта проводится поэтапно во всех регионах. С работниками 23 первичных партийных организаций, относящихся к филиалу, проведена разъяснительная работа. 4 ноября завершена регистрация кандидатов, прошедшая открыто. В территориальный филиал партии для прохождения отбора в кадровый резерв документы подали 100 претендентов.​





Согласно пилотному проекту с​ 5 по​ 15 ноября проходит второй этап агитационной работы. С​ ​ 8 по​ 12 ноября проведено​ 222 дебатов​ и мероприятий, в которых приняло участие свыше​ 20 тысяч человек.​

Сегодняшние открытые дебаты состояли из трех​ этапов. В первом туре участники представляли свои программ, во втором —​ предлагали пути​ решения по актуальным проблемам своего округа.





В третьем туре претенденты​ задавали друг другу вопросы. Жители проявили большой интерес к политическим дебатам. Претенденты поднимали острые проблем в районе, разъясняли основные направления предвыборных программ. В частности,​ ​ М.Байгаршаев, Ж.Карабалаев, Г.Бердиева, К.Спабекова, К.Жартыбаев, Ж.Ақылбаева и другие участники отличились глубоким знанием проблем региона, широтой взглядов.​

Дебаты завершатся 15 ноября, а​ 16 ноября члены первичных партийных организаций района будут голосовать за претендентов и выберут лучших.​



