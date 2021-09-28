Прошла встреча руководителей структур АНК с председателями этнокультурных объединений Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 28 сентября в Шымкенте состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова и Председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Галыма Шойкина с руководителями структур АНК и председателями этнокультурных объединений города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.

В мероприятии принял участие заместитель аким города Шынгыс Мукан.

На встрече были обсуждены вопросы участия Ассамблеи народа Казахстана в реализации Послания Главы государства «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», а также дальнейшие меры по укреплению межэтнического согласия в регионе.

Марат Азильханов подчеркнул особую важность нового Послания Главы государства, седьмой раздел которого «Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса» посвящен вопросам политики мира и согласия. «Это - своевременный сигнал обществу о необходимости беречь и укреплять единство, независимость, объединяющие нас ценности - благодаря которым мы 30 лет живем в мире и согласии, построили независимый Казахстан, вырастили поколение Независимости». Спикер призвал представителей городской ассамблеи активно подключиться к реализации нового Послания.

Как отметил Марат Азильханов, городскому АНК важно ориентироваться на просветительскую и социально-ориентированную работу, этнокультурным объединениям и их активу - взаимодействовать с широкими слоями своих этносов, привносить новые формы деятельности.

Деятельность городского АНК, учреждения «Қоғамдық келісім» и дома дружбы необходимо перестраивать на принципах проектного и предметного подхода, приоритет отдавать решению конкретных социальных проблем, оказывающих влияние на межэтнические отношения.

На мероприятии также была затронута необходимость проводить постоянную разъяснительную работу, обеспечение эффективной деятельности городского штаба молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы». Следует обеспечить его комплексную интеграцию в реализацию молодежной политики на региональном уровне.