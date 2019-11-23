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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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Прошел семинар-тимбилдинг «Turkistan media talks: СМИ и трансформация»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области прошел семинар-тимбилдинг на тему «Turkistan media talks: СМИ и трансформация», организованный областным управлением общественного развития. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Цель мероприятия — повышение квалификации журналистов региона, укрепление обратной связи между государственными учреждениями, госслужащими, народом и представителями СМИ.
В тимбилдинге, прошедшем на природе, приняли участие представители городских и районных отделов внутренней политики, СМИ, НПО, директора молодежных ресурсных центров, активная молодежь.
На мероприятие, проходившее в свободном формате, пригласили профессиональных специалистов, известных спикеров — выпускника Гарвардского университета, председателя фонда «Мазмұндама» Шынгыса Мукана, руководителя интернет-маркетингового отдела Atameken TV Жанасыла Болатбека, заместителя председателя управления Центра поддержки гражданских инициатив» Жанар Тулегенову, члена Национального совета общественного доверия при Президенте РК, председателя республиканского молодежного общественного объединения Qazaqstan Team, тележурналиста Асхата Садырбая, которые провели занятия, организовали интересную дискуссию.
В ходе тимбилдинга обсуждались такие темы как «Коммуникационный менеджмент: SMM и государственные органы», «Правило «золотого часа» в резонансном случае», «Подготовка новостей, которые останутся в памяти людей», «SMM и формирование интересного контента», «Роль молодежи в Год волонтеров», «Внедрение государственного финансирования грантов на местах».
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