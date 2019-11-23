Прошел семинар-тимбилдинг «Turkistan media talks: СМИ и трансформация»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской​ области прошел семинар-тимбилдинг на тему​ ​ «Turkistan media talks: СМИ и​ трансформация», организованный областным управлением общественного развития. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Цель мероприятия —​ повышение квалификации журналистов региона, укрепление обратной связи между государственными учреждениями, госслужащими, народом и представителями СМИ.​

В тимбилдинге, прошедшем на природе, приняли участие представители городских и районных отделов внутренней политики, СМИ, НПО,​ директора молодежных ресурсных центров, активная молодежь.​





На мероприятие, проходившее в свободном формате, пригласили профессиональных специалистов, известных спикеров —​ выпускника Гарвардского​ университета, председателя фонда​ «Мазмұндама»​ Шынгыса​ Мукана, руководителя интернет-маркетингового отдела​ Atameken TV Жанасыла Болатбека, заместителя председателя управления Центра поддержки гражданских инициатив» Жанар Тулегенову, члена Национального совета общественного​ доверия при Президенте РК, председателя республиканского молодежного​ общественного объединения​ ​ Qazaqstan Team, тележурналиста​ Асхата Садырбая, которые провели занятия, организовали интересную дискуссию.​

В ходе​ тимбилдинга обсуждались такие темы как​ ​ «Коммуникационный​ менеджмент: SMM и государственные органы», «Правило «золотого часа» в резонансном случае», «Подготовка новостей, которые останутся​ в памяти людей», «SMM и формирование интересного контента», «Роль молодежи в Год волонтеров», «Внедрение государственного​ финансирования грантов на местах».











































