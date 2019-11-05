Прошел брифинг с участием Елбасы в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Выступая перед журналистами на брифинге для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации по итогам визита в Туркестан, Елбасы отметил масштабы развернувшейся стройки на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

«В прошлом году, подписав указ о переносе областного центра, мы приступили к масштабной стройке. Сегодня я ознакомился с грандиозными объектами. Строится много новых сооружений, создаются рабочие места для молодых. Будут построены больницы, школы, гостиницы, международный аэропорт. Планируется решение вопросов в сфере обеспечения водными ресурсами», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Первый Президент Казахстана рассказал о планах акимата по реализации инфраструктурных проектов.

«За год проделано много работы. В следующем году планируем пригласить глав Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана на саммит. Если они подтвердят участие, то, может, проведём его здесь, в Туркестане. Весь Казахстан поддерживает развитие города. Каждый дом, каждый город - это богатство Казахстана. Когда мы строили столицу, были вопросы относительно финансирования. А сейчас город Нур-Султан, возместив все затраты, ежегодно приносит триллионы дохода в бюджет», - сказал Елбасы.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность развития туристического потенциала Туркестана и всего региона.

«Мы должны больше привлекать туристов сюда. Весь Тюркский мир считает Туркестан центром. Туризм - это важная часть экономики. Здесь уже работают много музеев. Сейчас ведётся работа над созданием археологического парка «Городище Культобе», - заключил Первый Президент Казахстана.