Прощание с Денисом Теном пройдет 21 июля в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданская панихида по известному казахстанскому фигуристу Денису Тену пройдет 21 июля во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Гражданская панихида начнется в 10.00 во Дворце спорта Балуан Шолака.

Напомним, известный казахстанский фигурист Денис Тен 19 июля был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. По данным ДВД Алматы, неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Спортсмен потерял 3 литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое.

Позже пресс-секретарь Министерства здравоохранения РК Ернар Акимкулов сообщил о смерти спортсмена.