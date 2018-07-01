Прощание с Денисом Теном пройдет 21 июля в Алматы
20 Июля 2018 09:35 882
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданская панихида по известному казахстанскому фигуристу Денису Тену пройдет 21 июля во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Гражданская панихида начнется в 10.00 во Дворце спорта Балуан Шолака.
Напомним, известный казахстанский фигурист Денис Тен 19 июля был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. По данным ДВД Алматы, неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Спортсмен потерял 3 литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое.
Позже пресс-секретарь Министерства здравоохранения РК Ернар Акимкулов сообщил о смерти спортсмена.
Ключевые слова: Алматы,
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