Прорывоопасные моренные озера в окрестностях Алматы сняли на видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководство ГУ «Казселезащита» и ДЧС Алматы провело аэровизуальное обследование моренных озер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В окрестностях Алматы всего имеются 45 моренных озер, из них прорывоопасными являются 15 озер.

По результатам обследования установлено, что моренные озера вышли из зимнего режима, происходит постепенное заполнение озер, уровень воды находится на минимальных отметках, большинство озер еще покрыты зимним льдом.

На озере №13 в бассейне реки Улкен Алматы производится опорожнение озера через сифонные трубы, которые включились автоматически при подъеме уровня воды.

В этом году превентивные работы по опорожнению моренных озер запланированы на семи наиболее прорывоопасных моренных озерах (в б/р Аксай - №8,9,10, б/р Каргалы - №1, б/р Улкен Алматы – №10, 13 и б/р Киши Алматы – №6).

Для этих целей из РБ выделено 39 млн тенге.

Работы по опорожнению прорывоопасных моренных озер будут начаты одновременно на всех озерах с 15 июня, для этого приведены в готовность 9 насосов повышенной производительности, 10 жилых модулей, сифонные трубы и другие необходимые технические ресурсы.

На озере №1 в бассейне реки Каргалы, где в прошлом году произошел селевой выброс, на сегодняшний день уровень воды на нижней отметке, опасности не представляет. В текущем году на данном озере будет организован канал для сброса воды с озерной котловины, для этого предусмотрено 14 млн.тенге.

Дополнительно на аэровизуальные и технические облеты предусмотрены около 200 летных часов.

Также начаты работы по строительству второго этапа автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах селеопасных рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай.

В прошлом году на первом этапе было построено 10 станции, в текущем году запланирован запуск еще 21 станций.

Обстановка стабильная, специалистами Казселезащиты и ДЧС ведется постоянный мониторинг за селевой обстановкой и моренно-ледниковыми комплексами.



