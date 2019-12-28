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Прорыв водопровода произошел на левом берегу столицы: идут ремонтные работы

28 Декабря 2019 19:18
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Прорыв водопровода произошел на левом берегу столицы: идут ремонтные работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители одной из улиц на левом берегу Нур-Султана остались без воды из-за порыва водопровода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Астана Су арнасы».

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«28 декабря в 17:20 в ЦДС поступило сообщение о том что по улице Бокейхана 8 произошла утечка. На место выехала бригада. По результатам обследования выяснилось, что ТОО Uni Capital производили работы без согласования с Астана Су арнасы и повредили водопровод Д-500, п/эт.

В данный момент водопроводную линию перекрыли, производится откачка воды и проводятся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения», - говорится в сообщении.

Отмечается, на месте работают 9 единиц вакуумных машин и 1 единица Илососа.

В настоящее время временно прекращена подача питьевой воды в дома по улице Бокейхана 8, 10.

Подвоз воды организован.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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