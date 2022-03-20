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    12:44, 20 Март 2022 | GMT +6

    Прорыв теплотрассы в Алматы устранён

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прорыв теплотрассы в Ауэзовском районе Алматы устранён, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Последствия порыва теплотрассы по юго-западной стороне улицы Саина пересечение Улугбека ликвидированы. Восстановление сегмента трубопровода диаметром 700 мм после аварии, произошедшей 19 марта, завершено. Теплотрасса после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Возобновляется подача горячей воды и отопления в контуре улиц Улугбек - Саина - Жандосова – Ясауи.

    В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) горожан просят не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по круглосуточному номеру: +7 727 3780665 или по номеру +7 727 341 0777, принимающему звонки с 08:00 до 18:00 часов.

    Напомним, 19 марта около 20:00 часов на пересечении улиц Саина – Улугбека произошел прорыв теплотрассы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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