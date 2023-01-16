Прорыв теплотрассы произошел в Алматы

16 Января 2023, 11:26

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Алматы произошел прорыв теплотрассы на территории жилого комплекса «Жайлы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, на котором видно, как фонтан воды хлестал из-под земли, появилось в Сети.

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что порыв теплосети диаметром 150 мм произошел на территории ЖК «Жайлы», который расположен в Алмалинском районе вблизи озера Сайран.

«Информация поступила между 2 и 3 часами минувшей ночи. К месту аварии в экстренном порядке выехала бригада ТОО «Алматинские тепловые сети», которая устранила последствия порыва на одном из участков распределительного трубопровода, введенного в эксплуатацию в 2003 году. Он принадлежит жилищному комплексу. К 8 утра подача тепла и горячей воды жителям ЖК восстановлена в полном объеме. Информация о пострадавших и каком-либо ущербе не поступала», - отметил Ян Гирин.

Недавно в Алматы по улице Мынбаева произошел прорыв водопровода, в результате были подтоплены несколько улиц.

Кадр из видео