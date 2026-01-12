Пророческий сон: известный музыкант погиб в авиакатастрофе в Колумбии

Самолет, вылетевший из города Пайпа департамента Бояка в направлении Медельина, разбился вскоре после взлета.

Сообщается, что 35-летний популярный исполнитель поп-музыки Йейсон Хименес направлялся в Медельин на концерт. Его смерть стала причиной скорби миллионов жителей Колумбии.

Выяснилось, что примерно за 20 дней до катастрофы Йейсон Хименес в одном из телевизионных шоу рассказал, что ему несколько раз снились сны о авиакатастрофе.

— Мне трижды приснилось, что мы попадаем в аварию на самолете, и я должен был подойти к пилоту и сказать ему, чтобы он развернул самолет обратно. А пилот в моем сне ответил: «Хозяин, хорошо, что ты мне это сказал, потому что действительно что-то шло не так». В одном из снов я видел, что мы погибли и об этом сообщили в новостях, — сообщал ранее музыкант во время выступления на телевидении.

Йейсон Хименес родился в 1991 году в городе Мансанарес департамента Кальдас. Он был одним из самых популярных и прослушиваемых колумбийских артистов последних лет благодаря таким хитам, как «Aventurero», «Vete» и «Mi venganza».

Напомним, год назад в крушении самолета в Колумбии погибли 10 человек.