РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:10, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Пророческий сон: известный музыкант погиб в авиакатастрофе в Колумбии

    В Колумбии в результате крушения легкомоторного самолета погибли шесть человек, включая известного музыканта Йейсона Хименеса (Yeison Jiménez), передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    известный музыкант погиб в авиакатастрофе в Колумбии
    Фото: aa.com.tr

    Самолет, вылетевший из города Пайпа департамента Бояка в направлении Медельина, разбился вскоре после взлета.

    Сообщается, что 35-летний популярный исполнитель поп-музыки Йейсон Хименес направлялся в Медельин на концерт. Его смерть стала причиной скорби миллионов жителей Колумбии.

    Выяснилось, что примерно за 20 дней до катастрофы Йейсон Хименес в одном из телевизионных шоу рассказал, что ему несколько раз снились сны о авиакатастрофе.

    Йейсона Хименес
    Фото: Kazinform

    — Мне трижды приснилось, что мы попадаем в аварию на самолете, и я должен был подойти к пилоту и сказать ему, чтобы он развернул самолет обратно. А пилот в моем сне ответил: «Хозяин, хорошо, что ты мне это сказал, потому что действительно что-то шло не так». В одном из снов я видел, что мы погибли и об этом сообщили в новостях, — сообщал ранее музыкант во время выступления на телевидении.

    Йейсон Хименес родился в 1991 году в городе Мансанарес департамента Кальдас. Он был одним из самых популярных и прослушиваемых колумбийских артистов последних лет благодаря таким хитам, как «Aventurero», «Vete» и «Mi venganza».

    Напомним, год назад в крушении самолета в Колумбии погибли 10 человек.

    Теги:
    Авиакатастрофа Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают