Прорыв высокогорного озера в Кыргызстане: воду отвели в русло реки

Накануне в Иссык-Кульской области Кыргызстана из-за обильных осадков прорвало высокогорное озеро Зындан, поток воды перенаправили в русло реки Тон, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным министерства транспорта КР, вследствие прорыва озера Зындан в Тонском районе затоплены участки села Туура-Суу и автодорога Туура-Суу-Темир-Канат. Проезд на данном участке временно закрыт. Дорожными службами предприняты оперативные меры по отводу водного потока в русло реки Тон. В целях обеспечения безопасности населения 400 жителей села Туура-Суу эвакуировали и разместили в школах близлежащих населенных пунктов Эшперов и Ак-Сай. В местности введен режим ЧС.

На месте с помощью спецтехники ведутся работы по недопущению затопления дорог и жилых домов. Соответствующими службами принимаются меры для обеспечения безопасности населения района и минимизации последствий стихии.

Ранее сообщалось, что в Иссык-Кульской области из-за проливных дождей прорвало высокогорное озеро Зындан. Под угрозой подтопления находилось село Туура-Суу, в связи с чем жителей эвакуировали в безопасное место.