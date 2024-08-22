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    12:26, 22 Август 2024 | GMT +6

    Прорыв высокогорного озера в Кыргызстане: воду отвели в русло реки

    Прорыв высокогорного озера в Кыргызстане: воду отвели в русло реки
    Фото: кадр из видео

    Накануне в Иссык-Кульской области Кыргызстана из-за обильных осадков прорвало высокогорное озеро Зындан, поток воды перенаправили в русло реки Тон, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным министерства транспорта КР, вследствие прорыва озера Зындан в Тонском районе затоплены участки села Туура-Суу и автодорога Туура-Суу-Темир-Канат. Проезд на данном участке временно закрыт. Дорожными службами предприняты оперативные меры по отводу водного потока в русло реки Тон. В целях обеспечения безопасности населения 400 жителей села Туура-Суу эвакуировали и разместили в школах близлежащих населенных пунктов Эшперов и Ак-Сай. В местности введен режим ЧС.

    На месте с помощью спецтехники ведутся работы по недопущению затопления дорог и жилых домов. Соответствующими службами принимаются меры для обеспечения безопасности населения района и минимизации последствий стихии.

    Ранее сообщалось, что в Иссык-Кульской области из-за проливных дождей прорвало высокогорное озеро Зындан. Под угрозой подтопления находилось село Туура-Суу, в связи с чем жителей эвакуировали в безопасное место.

    Теги:
    Происшествия, ЧС В мире Кыргызстан Реки Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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