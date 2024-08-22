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    21:52, 21 Август 2024 | GMT +6

    Высокогорное озеро прорвало в Кыргызстане: эвакуированы 160 человек

    Кыргызстан
    Фото: кадр из видео

    В Кыргызстане, в Иссык-Кульской области из-за проливных дождей прорвало высокогорное озеро Зындан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным МЧС, в районе села Туура-Суу Тонского района Иссык-Кульской области вследствие прорыва высокогорного озера Зындан, повысился уровень воды реки Тон. В целях обеспечения безопасности населения местные органы власти приняли решение эвакуировать 90 человек из села Туура-Суу и 70 жителей местности возле рыбзавода. Их расселяют в ближайших населенных пунктах —  Эшперов и Ак-Сай.

    На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые предпринимают меры по предотвращению затопления домов села Туура-Суу. С помощью спецтехники ведутся работы по отводу потока воды.

    Ранее сообщалось, что на Иссык-Куле сильные ливни вызвали сход селевых потоков, в результате чего оказались затоплены несколько сел и пансионатов, движение на некоторых дорогах было ограничено.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Кыргызстан Происшествия Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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