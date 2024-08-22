Высокогорное озеро прорвало в Кыргызстане: эвакуированы 160 человек

В Кыргызстане, в Иссык-Кульской области из-за проливных дождей прорвало высокогорное озеро Зындан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным МЧС, в районе села Туура-Суу Тонского района Иссык-Кульской области вследствие прорыва высокогорного озера Зындан, повысился уровень воды реки Тон. В целях обеспечения безопасности населения местные органы власти приняли решение эвакуировать 90 человек из села Туура-Суу и 70 жителей местности возле рыбзавода. Их расселяют в ближайших населенных пунктах — Эшперов и Ак-Сай.

На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые предпринимают меры по предотвращению затопления домов села Туура-Суу. С помощью спецтехники ведутся работы по отводу потока воды.

Ранее сообщалось, что на Иссык-Куле сильные ливни вызвали сход селевых потоков, в результате чего оказались затоплены несколько сел и пансионатов, движение на некоторых дорогах было ограничено.