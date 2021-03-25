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Прорехи законодательства в сфере землепользования назвал юрист

Автор:  
Серик Сабеков
25 Марта 2021, 11:47
Прорехи законодательства в сфере землепользования назвал юрист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прорехи законодательства в сфере землепользования, которыми пользуются местные исполнительные органы, назвал юрист Бакытжан Базарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас очень много важных вопросов в земельном вопросе. Одним из главных является вопрос коррупции в правовых отношениях. В 97 статью Земельного кодекса в 2018 году мы внесли изменения. Согласно этим изменениям был наложен запрет на изменение целевого назначения земель сельхозназначения», - сказал Бакытжан Базарбек, выступая на первом заседание Комиссии по земельной реформе.

Однако, по его словам, местные исполнительные органы нашли лазейку в законодательстве , чтобы обходить этот запрет.

«Да, эта норма на сегодня действует, но на районом, региональном уровне местные исполнительные органы для использования земель сельхозназначения, для строительства жилья земель нашли хорошую лазейку», - подчеркнул Бакытжан Базарбек.

Юрист пояснил, что, согласно законодательству, не запрещено фермерское хозяйство переустроить под дачное строительство и садоводство. Местные исполнительные органы пользуются этим и меняют целевое назначение сельскохозяйственных земель вблизи больших городов.


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