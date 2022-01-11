Проработать вопросы по переходу Алматинской области к работе в штатном режиме поручил аким

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев поручил ответственным лицам проработать вопросы по переходу Алматинской области к работе в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Совещание началось с минуты молчания в память о погибших казахстанцах.

По словам Каната Бозумбаева, сейчас в регионе начала работу специальная комиссия по оценке материального ущерба. Также он поручил продолжить обеспечение бесперебойной работы всех коммунальных служб.

Кроме того должны начать свою деятельность и крупные торговые объекты, рынки, автозаправочные станции. При этом строго контролируется вопрос о том, чтобы эти объекты не завышали стоимости предоставляемых товаров.

В настоящее время для населения доступна сеть интернет. Поэтому оплата всех коммунальных платежей, выдача пенсий и пособий должна осуществляться беспрепятственно.

Аким области Канат Бозумбаев также поинтересовался деятельностью аптек и медицинских учреждений. На сегодня эти объекты работают в штатном режиме, в наличии достаточный объем лекарственных средств.

Также в областном центре приступит к работе общественный транспорт. Между тем глава области отметил необходимость поставок продовольствия в Алматы. Также заместителю акима области Ж. Туякову поручено наладить пригородное сообщение с Алматы.

В ходе совещания было поручено подготовить предложение комплексных мер, включающих в себя материальную поддержку, обеспечение жильем, увеличение штатной численности, создание условий для сотрудников полиции и специальных органов.

«В целом ситуация в области стабильная. Город Талдыкорган под контролем. Поэтому должны поэтапно возвращаться к прежнему ритму жизни. Полагаю, что объединившись, мы сможем в ближайшей недели выйти на прежний уровень функционирования областного хозяйства и образа жизни жетысусцев», - резюмировал Канат Бозумбаев.

Отметим, в Алматинской области продолжается антитеррористическая операция силовиков.