Проработать вопрос о поставке и выпуске вакцины «Спутник лайт» поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник лайт» на отечественных фармплощадках поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий вопрос связан с необходимостью расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник лайт» на отечественных фармплощадках», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации.

Ранее Президент заявил о необходимости ускорить регистрацию вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.