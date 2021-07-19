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    16:14, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Проработать вопрос о поставке и выпуске вакцины «Спутник лайт» поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник лайт» на отечественных фармплощадках поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий вопрос связан с необходимостью расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник лайт» на отечественных фармплощадках», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации.

    Ранее Президент заявил о необходимости ускорить регистрацию вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.


    Теги:
    Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Правительство РК
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