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Проработать открытие наземных границ поручил Ералы Тугжанов

22 Февраля 2022 13:50
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Проработать открытие наземных границ поручил Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы готовы рассмотреть максимальное восстановление авиа- и сухопутных сообщений. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на коллегии Министерства культуры и спорта РК по вопросам туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы готовы рассмотреть предложения, и максимальное восстановление - и авиа, и всех сухопутных сообщений», - сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер отметил, что сейчас с 23 странами в рамках международного сообщения открыты 78 маршрутов с частотой 259 рейсов в неделю. Полностью восстановлены рейсы по 57 внутренним маршрутам, курсирует 65 регулярных рейсов.

«В связи с этим поручаю Министерству здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать открытие наземных границ по аналогии с авиа», - добавил Ералы Тугжанов.

Вместе с тем спикер отметил, что в ряде регионов до сих пор идет увеличение темпа прироста заболевания коронавирусом.

«То, что касается и Китая, все эти данные были озвучены (на заседании Правительства). Почти в 37 странах сегодня идет рост. Это касается и Малайзии близлежащей - куда обычно любят ездить наши граждане, поэтому есть еще определенные проблемы. Но, несмотря на эти вещи, мы сегодня идем максимально на создание условий», - резюмировал Ералы Тугжанов.

Ранее он поручил продолжить либерализацию регуляторной политики в сфере въездного туризма.

«В мире туризм стал одним из самых пострадавших отраслей в период затянувшейся пандемии. Приостановление международного туристического потока, вы знаете, вызвал серьезные проблемы и непростую ситуацию в целом на туристическом рынке. Я думаю, это все почувствовали. Сколько раз это было предметом наших разговоров, особенно в 2020 году, когда был у нас пик (пандемии), в июнь-июль месяцы и в 2021 году август-сентябрь тоже был пик. Этот период, наверное, был одним из самых сложных. И надо было принимать конкретные решения, но с учетом эпидситуации насколько возможно тогда создавали условия», - сказал Ералы Тугжанов.


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#Туризм   #Транспорт   #Коронавирус в РК   #Авиация   #Ералы Тугжанов  
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Автор:

Серик Сабеков

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