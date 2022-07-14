14 Июля 2022 12:25

Проработать фискальные преференции для недопущения дефицита газа поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важность решения вопроса грозящего Казахстану газового дефицита подчеркнул Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль. За счет введения новых промышленных объектов и газификации страны, потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза – с 9 до 19 млрд кубических метров», – сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства напомнил, что дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году.

«При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции», - добавил Президент.

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