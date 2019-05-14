Пропускная способность вокзала Караганды возрастет в 2,5 раза

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На железнодорожном вокзале Караганды началось строительство нового терминала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

В Караганде работы по реконструкции железнодорожного вокзала вошли в график. После критики главы региона Ерлана Кошанова подрядная фирма нагнала упущенные сроки. Напомним, аким области, посетив объект в апреле, остался недоволен темпами строительства и поручил исправить ситуацию.

В ходе очередной проверки подрядчик доложил главе региона, что сейчас все работы идут по намеченному плану. Началось возведение нового терминала.







После реконструкции пропускная способность вокзала увеличится в 2,5 раза. Благодаря новой пристройке здание станет просторнее и комфортнее. Для передвижения пассажиров на перрон появится надземный переход, оборудованный лифтами и эскалаторами. Будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями.









Карагандинский железнодорожный вокзал построили в 1956 году. Последний раз капитальный ремонт здания проводили 11 лет назад. Обновлённый вокзал планируется открыть в конце этого года.