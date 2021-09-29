ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшую жительницу Туркестанской области нашли в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Келесского РОП Туркестанской области за помощью обратилась местная жительница о том, что примерно в 08.00 часов утра ее дочь вышла из дома в неизвестном направлении, спустя трое суток от нее нет вестей.

С целью установления местонахождения 24-летней девушки полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили очевидцев и прохожих. В результате принятых мер сотрудники полиции в течение четырех суток вышли на след пропавшей.

Оперуполномоченный Болатбек Курманкулов обнаружил девушку на одной из улиц города Нур-Султана и вернул ее домой к родителям. Как выяснилось, она ушла из дома на почве семейно-бытовой ссоры.

В свою очередь, родители девушки выразили благодарность сотрудникам полиции Келесского РОП за проявленное внимание и оказанную помощь в поисках дочери.