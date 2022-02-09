+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пропавшую в Туркестанской области женщину нашли в Нур-Султане

9 Февраля 2022 21:15
Поделиться:
Пропавшую в Туркестанской области женщину нашли в Нур-Султане

ТУРКЕСТАН - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейские Туркестанской области нашли без вести пропавшую 42-летнюю Арайлым Касымханкызы, которая 20 января ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Новости по теме
Турнир в память погибших при январских событиях прошёл в Алматы
Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане Более трех килограммов наркотиков изъято костанайскими полицейскими Съемные квартиры и заброшенные дома проверяют полицейские СКО

7 февраля в отдел полиции города Кентау обратился местный житель с заявлением о пропаже своей жены. На поиски пропавшей женщины ориентировали весь личный состав и провели всесторонние розыскные мероприятия.

Ориентировку с ее приметами направили во все города и области. Стражи порядка расширили масштабы поисков, опросили знакомых и тщательно прочесали места, где она могла побывать. Чтобы найти без вести пропавшую к ее поискам подключили и волонтёров. Фото с приметами пропавшей разместили в СМИ и социальных сетях, в том числе на официальных аккаунтах ДП Туркестанской области в соцсетях

В результате полицейские установили местонахождение пропавшей женщины. Ее нашли в городе Нур-Султане живой и здоровой. Стражи порядка вышли с Арайлым на связь и рассказали, что ее ищет супруг и родные.

Полицейские провели с женщиной профилактическую работу. Как выяснилось, она ушла из дома из-за возникшего недопонимания между супругами. Сама женщина рассказала, что никому претензий не имеет и проживает в городе Нур-Султане по собственною желанию.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Туркестанская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Турнир в память погибших при январских событиях прошёл в Алматы
Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
Более трех килограммов наркотиков изъято костанайскими полицейскими
Съемные квартиры и заброшенные дома проверяют полицейские СКО
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Сильный снег ожидается в Алматы
6 Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Читайте также
Турнир в память погибших при январских событиях прошёл в Алматы
Шугыла Адепхан: Балетный мир для меня открыл папа
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Сильный снег ожидается в Алматы
Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив