Пропавшую в Туркестанской области женщину нашли в Нур-Султане

ТУРКЕСТАН - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейские Туркестанской области нашли без вести пропавшую 42-летнюю Арайлым Касымханкызы, которая 20 января ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

7 февраля в отдел полиции города Кентау обратился местный житель с заявлением о пропаже своей жены. На поиски пропавшей женщины ориентировали весь личный состав и провели всесторонние розыскные мероприятия.

Ориентировку с ее приметами направили во все города и области. Стражи порядка расширили масштабы поисков, опросили знакомых и тщательно прочесали места, где она могла побывать. Чтобы найти без вести пропавшую к ее поискам подключили и волонтёров. Фото с приметами пропавшей разместили в СМИ и социальных сетях, в том числе на официальных аккаунтах ДП Туркестанской области в соцсетях

В результате полицейские установили местонахождение пропавшей женщины. Ее нашли в городе Нур-Султане живой и здоровой. Стражи порядка вышли с Арайлым на связь и рассказали, что ее ищет супруг и родные.

Полицейские провели с женщиной профилактическую работу. Как выяснилось, она ушла из дома из-за возникшего недопонимания между супругами. Сама женщина рассказала, что никому претензий не имеет и проживает в городе Нур-Султане по собственною желанию.