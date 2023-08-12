Пропавшую в Туркестанской области девушку за сутки нашли полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 11 августа в полицию Мактааральского района Туркестанской области обратилась местная жительница. По словам женщины, 9 августа ее 19-летняя дочь, которая сообщила, что находится на автовокзале, не вернулась домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Как только поступило сообщение, стражи порядка незамедлительно приняли меры и прибыли на место происшествия.
С целью обнаружения пропавшей были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
В результате проведенных работ полицейские менее чем за сутки нашли девушку в Шымкенте. Она передана родителям.
Как выяснилось, девушка с намерением погулять, никого не предупредив, отправилась в мегаполис. А с семьей не смогла связаться из-за поломки мобильного телефона.