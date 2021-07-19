Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пропавшую в Сарыагаше 15-летнюю девочку нашли в Шымкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Июля 2021, 09:56
Пропавшую в Сарыагаше 15-летнюю девочку нашли в Шымкенте

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую в Сарыагаше 15-летнюю девочку нашли в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что пропала ее 15-летняя дочь. Как рассказала сельчанка, несколько дней назад, примерно в 20 часов девочка вышла из дома и не вернулась. Родители пытались самостоятельно отыскать ее, однако поиски оказались безрезультатны и она обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили подростка в городе Шымкенте. Как выяснилось, на почве семейной ссоры несовершеннолетняя уехала к своей подруге и отключила телефон. Школьницу вернули родителям живой и здоровой. В свою очередь, местная жительница выразила благодарность сотрудникам полиции.


Туркестанская область   Происшествия   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе