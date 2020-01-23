Пропавшую в ноябре в горах близ Алматы девушку начнут искать весной

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поиски пропавшей в горах близ Алматы Асель Панаргалиевой временно приостановлены. Ее начнут искать весной. Об этом сообщили в пресс-службе РОСО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас регулярно бывают горные выходы. Спасатели РОСО сейчас тренируются в горах, они по тем же маршрутам стараются обходить, но официально поиски не ведутся. У нас, к тому же, нет точной информации, что она в горах. Возможно она где-то в городе. Спасатели РОСО официально возобновят поиски весной, когда верхний слой снега растает, что позволит более эффективно проводить поисково-спасательные работы», - сообщили в пресс-службе РОСО.

Напомним, 26-летняя девушка пропала 9 ноября 2019 года. Она одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины, но больше туристка на связь не выходила.

10 ноября, после обращения родственников, спасателями РОСО были начаты поисково-спасательные работы по поиску пропавшей. 12 ноября спасатели прекратили ее поиски. Но в тот же день родственники обратились с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию. Ее возобновили утром 13 ноября, однако поиски не дали результатов.

Также была проведена масштабная работа, неоднократно обследованы ущелье Проходное, перевал Джусалы-кезень, маршруты от космостанции до Большого Алматинского озера и от Большого Алматинского озера до Коммунальника (бывший дом отдыха).

Спасатели РОСО совместно с сотрудниками пограничного поста обследовали все открытые строения Тянь-шаньской астрономической обсерватории. На борту АО «Казавиаспас» спасателями РОСО был выполнен облет территории, где могла пропасть девушка. Облет длился полтора часа, на расстоянии максимально приближенном к горным склонам.

С воздуха обследовано Проходное ущелье, перевал Джусалы-кезень. Большой Алматинский пик тщательно обследован со всех сторон, осмотрены склоны пика Турист. Исследованы все прилегающие отроги и разделительные гребни.

Помимо прежних маршрутов, обследованы русло реки Большая Алматинка, проверялись участки с обеих сторон от дороги до ущелья Аюсай. Далее территория поисков вновь расширилась, обследован участок автодороги от Большого Алматинского озера до подножья пика Советов, дорога до отеля «Альпийская роза». На каждом из маршрутов были задействованы кинологический расчет, но следов пропавшей девушки не обнаружили. Поисково-спасательные работы продолжались.

Добавим, что в ходе поиска также были получены данные о том, что девушку видели спускающейся в сторону города 9 ноября примерно в 13 часов дня в районе Космостанции.

Также родные Асель Панаргалиевой объявили вознаграждение за любую информацию.