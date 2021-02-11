Пропавшую в Мактаарале девушку нашли на улице в Нур-Султане

МАКТААРАЛ.КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области нашли пропавшую несовершеннолетнюю девушку в г. Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В дежурную часть Мактааральского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь. Со слов матери, 17-летняя девушка вышла днем из дома и не вернулась. Женщина предприняла самостоятельные поиски, однако они не принесли результатов.

Стражи порядка тщательно прочесали всю близлежащую территорию и направления, опросили очевидцев, родственников и знакомых. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактааральского района обнаружили пропавшую несовершеннолетнюю на одной из улиц г. Нур-Султан. Молодую девушку доставили в районный отдел полиции и передали родителям живой и здоровой. При проверке выяснилось, что 17-летняя девушка уехала в столицу со своим знакомым молодым человеком.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям при пропаже ребенка или родственника незамедлительно обращаться в полицию.