Пропавшую студентку колледжа из Алматы нашли спустя неделю в другом городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавшая 16-летняя студентка колледжа из Алматы нашлась спустя неделю в Туркестанской области в Сарыагаше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мама девушки Куляш Акимбекова рассказала, что она уехала в другой город со своим парнем.

«Ее нашли полицейские 16 декабря. Мы провели с ней уже беседу. Она мне рассказала, что я бы не разрешила, если бы узнала об этом, поэтому она и ушла, не предупредив никого», - объяснила мама студентки.

Напомним, студентка Алматинского колледжа сервисного обслуживания Айганым Акимбекова утром 9 декабря ушла на учебу и не вернулась.