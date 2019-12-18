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Пропавшую студентку колледжа из Алматы нашли спустя неделю в другом городе

18 Декабря 2019 14:41
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Пропавшую студентку колледжа из Алматы нашли спустя неделю в другом городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавшая 16-летняя студентка колледжа из Алматы нашлась спустя неделю в Туркестанской области в Сарыагаше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мама девушки Куляш Акимбекова рассказала, что она уехала в другой город со своим парнем.

«Ее нашли полицейские 16 декабря. Мы провели с ней уже беседу. Она мне рассказала, что я бы не разрешила, если бы узнала об этом, поэтому она и ушла, не предупредив никого», - объяснила мама студентки.

Напомним, студентка Алматинского колледжа сервисного обслуживания Айганым Акимбекова утром 9 декабря ушла на учебу и не вернулась.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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