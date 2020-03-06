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вчера 22:49
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Пропавшую полгода назад школьницу нашли в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области вернули школьницу, пропавшую полгода назад. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
В октябре 2019 года в дежурную часть Тулькубасского РОП обратилась заведующая одной из районных школы-интерната, что без вести пропала их воспитанница.
Женщина сообщила, что накануне вечером 14-летняя школьница сбежала из интерната и назад не вернулась. Факт зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к поискам пропавшей.
Все эти месяцы полицейские Тулькубасского РОП не переставали искать пропавшую несовершеннолетнюю девочку. Оперативники отрабатывали круг ее знакомых, проверяли варианты ее возможного местонахождения, разослали ориентировки и осуществили другие необходимые мероприятия. На поиски пропавшей школьницы ориентировали личный состав Тулькубасского РОП и других подразделений ДП Туркестанской области. Как выяснилось, девятикласница после ужина отпросилась у помощницы воспитателя в туалет, однако затем обратно не вернулась.
Спустя пять месяцев, полицейские Тулькубасского РОП нашли пропавшую школьницу в городе Шымкенте и вернули домой к родителям. На сегодня ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Как призналась сама 14-летняя девочка, все это время она жила и работала в Шымкенте. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Родители несовершеннолетней девочки и работники школы-интерната поблагодарили стражей порядка Тулькубасского РОП, которые вернули школьницу домой живой и здоровой.
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