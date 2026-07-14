Пропавшую неделю назад женщину с четырьмя детьми нашли в Шымкенте

Житель Туркестанской области семь дней разыскивал супругу, которая ушла из дома вместе с малолетними детьми. Женщину удалось найти в Шымкенте, передает корреспондент агентства Kazinform.

В полицию обратился житель Отырарского района, который сообщил об исчезновении жены. По его словам, неделю назад она ушла из дома вместе с четырьмя детьми в возрасте шести, пяти, трех лет и десятимесячным ребенком и перестала выходить на связь.

К поискам подключились сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента и районного отдела полиции. Они выставили посты на въездах и выездах из района, проверяли автомобили и разослали ориентировки в соседние регионы.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий женщину вместе с детьми обнаружили в Шымкенте и доставили в отдел полиции. Проверка показала, что после бытового конфликта с супругом она забрала детей и документы, уехала в Шымкент и, никому не сообщив, сняла там квартиру, — сообщили в ДП Туркестанской области.

В отдел полиции вызвали родственников с обеих сторон. После профилактической беседы супруги примирились и вместе с детьми вернулись домой. В департаменте полиции Туркестанской области поблагодарили граждан, оказавших содействие в поисках.

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