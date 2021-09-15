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    14:15, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшую корову нашли через сутки под завалами сена в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В райцентре Теренколь сельчанин выгрузил возле дома сено, которым позже завалило корову, чудом оставшуюся живой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 сентября в полицию о краже коровы с территории хозяйственных построек обратилась сельчанка, сообщив, что пропало животное утром 11 сентября. Полицейскими сразу же были начаты поиски похищенного скота - через несколько часов корова нашлась», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    Как оказалось, животное похищено не было. За несколько дней до случившегося хозяин привез домой сено в тюках и выгрузил его возле дома.

    «Корова, видимо, решила полакомиться душистым сеном, но это ей не удалось - животное завалило тюками. Обнаружил корову сам владелец, когда, проходя мимо, услышал хрипы, доносящиеся из-под сена», - добавили в правоохранительных органах.

    Из-за беспечности сельчанина обессиленное животное пролежало под тяжестью тюков без движения более суток. К счастью, корова осталась жива.


    Теги:
    Сельское хозяйство Происшествия Павлодарская область
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