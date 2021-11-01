Пропавшую 18-летнюю жительницу Туркестанской области нашли в Алматы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшую девушку нашли полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Мактааральского РОП обратилась местная жительница. Со слов женщины, ее 18-летняя дочь отправилась в центр района на работу и не вернулась.

Заявление полицейские зарегистрировали в отделе полиции и принялись к поискам пропавшей. Провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Тщательно прочесали все улицы и дворы, опросили очевидцев, родственников и знакомых, которые могли что-либо видеть.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции в течение суток нашли ее в Алматы. Девушку стражи порядка вернули домой живой и здоровой. При проверке выяснилось, что девушка решила найти работу и заработать денег. Так она хотела помочь родителям. Родители выразили искреннюю благодарность полицейским Мактааральского РОП за оказанную помощь.