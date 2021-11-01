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    14:44, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшую 18-летнюю жительницу Туркестанской области нашли в Алматы

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшую девушку нашли полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Мактааральского РОП обратилась местная жительница. Со слов женщины, ее 18-летняя дочь отправилась в центр района на работу и не вернулась.

    Заявление полицейские зарегистрировали в отделе полиции и принялись к поискам пропавшей. Провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Тщательно прочесали все улицы и дворы, опросили очевидцев, родственников и знакомых, которые могли что-либо видеть.

    В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции в течение суток нашли ее в Алматы. Девушку стражи порядка вернули домой живой и здоровой. При проверке выяснилось, что девушка решила найти работу и заработать денег. Так она хотела помочь родителям. Родители выразили искреннюю благодарность полицейским Мактааральского РОП за оказанную помощь.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Алматы Правоохранительные органы
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