Пропавшую 14-летнюю девочку ищут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пропала 14-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ». Она ушла 16 сентября вечером из школы №91 и не вернулась.

«Была одета в черную футболку и черные джинсы, белые кроссовки, при себе рюкзак. Волосы окрашены в рыжий цвет, худощавого телосложения, голубые глаза, рост 160-165 см», - сообщили волонтеры.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что с заявлением в полицию родители девочки обратились накануне ночью.

«В настоящее время организованы розыскные мероприятия, изучаются обстоятельства, проверяется окружение девочки. Мы нацелены на благоприятный исход», - сообщили в Управлении полиции Алатауского района.



