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    21:06, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пропавший восьмилетний мальчик нашелся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавший восьмилетний мальчик в Алматы нашелся. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ребенок обнаружен, жив, здоров, нашими сотрудниками передается родителям. Причину ухода пояснил желанием погулять. С несовершеннолетним и его законными представителями будет проведена профилактическая беседа», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Ранее сообщалось, что в Алматы пропал восьмилетний мальчик. Он ушил из дома 20 октября в три часа ночи, пока родители спали.

    Поисками ребенка занимались полицейские и волонтеры.


    Теги:
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