Пропавший восьмилетний мальчик нашелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавший восьмилетний мальчик в Алматы нашелся. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенок обнаружен, жив, здоров, нашими сотрудниками передается родителям. Причину ухода пояснил желанием погулять. С несовершеннолетним и его законными представителями будет проведена профилактическая беседа», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы пропал восьмилетний мальчик. Он ушил из дома 20 октября в три часа ночи, пока родители спали.

Поисками ребенка занимались полицейские и волонтеры.