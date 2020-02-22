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вчера 22:10
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вчера 19:10
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вчера 18:43
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Пропавший без вести школьник в Алматы найден
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14-летний подросток найден живым и невредимым в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, Кунту Шерхан, пропавший без вести 20 февраля этого года, передан родителям.
«Благо, с мальчиком все хорошо, он цел и невредим, ночью был передан родителям. Нашли ребенка в нижней части города. От имени руководства департамента полиции Алматы и общественности выражаем особую благодарность волонтерам за помощь в поисковых мероприятиях и слаженную командную работу. Отметим, что в розыске Кунту Шерхан всего приняли участие более 150 человек, в их числе сотрудники полиции, волонтеры и педагоги. Мы до конца верили, что подросток найдется в здравии. Доподлинные причины самостоятельно его ухода из дома будут еще устанавливаться», - информировала начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
Ранее сообщалось, что восьмиклассник 20 февраля в 14:30 вышел из дома и не вернулся.
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