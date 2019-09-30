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Пропавших школьников вернули домой полицейские Туркестанской области

30 Сентября 2019 09:26
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Пропавших школьников вернули домой полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ –Полицейские нашли подростков в 50 километрах от родного поселка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

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26 сентября в дежурную часть Тулькубасского РОП обратилась местная жительница и сообщила, что пропал ее несовершеннолетний сын, который не пришел со школы домой.

«Около 12:30 подросток в школьной форме уехал на велосипеде в школу, но домой после уроков не вернулся. Таким же образом пропал еще 12-летний соседский сын, также уехавший на велосипеде в школу. Полицейские опросили преподавателей учебных заведений, которые пояснили, что подростки в школах не появлялись», - сообщили в пресс-службе.

Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и опросили очевидцев, которые могли владеть какой-либо информацией. Местные жители указали, что около днем видели двух школьников на одной из улиц поселка.

Дети были обнаружены в соседнем Сайрамском районе в около 50 км. от родного поселка.

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Ключевые слова: Туркестанская область,
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