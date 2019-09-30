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28.09.2019 19:50
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Пропавших школьников вернули домой полицейские Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ –Полицейские нашли подростков в 50 километрах от родного поселка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
26 сентября в дежурную часть Тулькубасского РОП обратилась местная жительница и сообщила, что пропал ее несовершеннолетний сын, который не пришел со школы домой.
«Около 12:30 подросток в школьной форме уехал на велосипеде в школу, но домой после уроков не вернулся. Таким же образом пропал еще 12-летний соседский сын, также уехавший на велосипеде в школу. Полицейские опросили преподавателей учебных заведений, которые пояснили, что подростки в школах не появлялись», - сообщили в пресс-службе.
Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и опросили очевидцев, которые могли владеть какой-либо информацией. Местные жители указали, что около днем видели двух школьников на одной из улиц поселка.
Дети были обнаружены в соседнем Сайрамском районе в около 50 км. от родного поселка.
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