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    23:00, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пропавших лошадей помогли найти жителю туркестанские полицейские

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские помогли найти жителю пропавших лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Мактааральский РОП обратился местный житель. Со слов мужчины, пять лошадей паслись на пастбище в селе Ынталы. Спустя некоторое время, хозяин обнаружил пропажу своего скота. Самостоятельные поиски не дали результатов и сельчанин обратился в полицию. Сумма ущерба составила около двух миллионов тенге.

    Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Тщательно осмотрели местность села, провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавших лошадей. Проверили автомашины, занимающиеся перевозкой скота. В результате активных поисков пропавший скот нашли в соседнем селе. Стражи порядка благополучно вернули всех лошадей законному владельцу.

    «В вечернее время у меня пропали лошади. Сам не смог найти, потом обратился в полицию. За короткое время полицейские нашли лошадей. Огромное спасибо», – выразил искреннюю благодарность мужчина.



    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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