Пропавших лошадей помогли найти жителю туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские помогли найти жителю пропавших лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Мактааральский РОП обратился местный житель. Со слов мужчины, пять лошадей паслись на пастбище в селе Ынталы. Спустя некоторое время, хозяин обнаружил пропажу своего скота. Самостоятельные поиски не дали результатов и сельчанин обратился в полицию. Сумма ущерба составила около двух миллионов тенге.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Тщательно осмотрели местность села, провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавших лошадей. Проверили автомашины, занимающиеся перевозкой скота. В результате активных поисков пропавший скот нашли в соседнем селе. Стражи порядка благополучно вернули всех лошадей законному владельцу.

«В вечернее время у меня пропали лошади. Сам не смог найти, потом обратился в полицию. За короткое время полицейские нашли лошадей. Огромное спасибо», – выразил искреннюю благодарность мужчина.



