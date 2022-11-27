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Пропавших двух подростков нашли в Туркестанской области

27 Ноября 2022, 01:59
Пропавших двух подростков нашли в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более суток полиция вела поиски двух пропавших подростков в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

«25 ноября в дежурную часть Жетысайского РОП обратились двое местных жителей о том, что 24 ноября, примерно в 19.30 часов, их несовершеннолетние дети после уроков ушли в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись домой. Сотрудники полиции зарегистрировали данный факт и оперативно приступили с поискам пропавших подростков», - сообщили в ДП Туркестанской области.

На их розыск ориентировали весь личный состав Жетысайского РОП. Полицейские прочесали все близлежащие территории, опросили очевидцев и провели все направления, куда могли отправиться школьники.

«В результате непрерывных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП спустя сутки обнаружили пропавших мальчиков возле поселка Асыката. Найденных подростков стражи порядка благополучно передали их родственникам живыми и здоровыми. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщили в полиции.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают родителям о необходимости быть внимательны и не оставлять своих несовершеннолетних детей без присмотра. В случае пропажи ребенка или близких следует незамедлительно обращаться в полицию по номеру «102», не теряя времени на самостоятельные поиски.


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