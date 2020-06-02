Пропавших девочек нашли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области нашли пропавших девочек и вернули родителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что примерно в 17:00 часов его 11-летняя дочь вместе 6-летней девочкой, приехавшей погостить, вышли из дома в неизвестном направлении и не вернулись. Родители попытались самостоятельно найти пропавших детей, но после безуспешных поисков, обратились в полицию за помощью. Данный факт зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к розыскным мероприятиям.

На место происшествия вместе с участковым инспектором прибыл старший участковый инспектор группы ювенальной полиции МПС Сарыагашского РОП Мурат Пернешов, которые опросили очевидцев, провели подворный обход близлежащих территорий и осуществили другие необходимые мероприятия. Стражи порядка показывали фото пропавших девочек, тщательно прочесали все дворы и улицы, расспрашивали случайных прохожих.

В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские в течение трех часов нашли пропавших девочек на одной из улиц Сарыагаша в 10 км от дома. При проверке, 11-летняя девочка призналась, что ушла из дома после ссоры с матерью. Сотрудники полиции вернули домой найденного подростка и ее маленькую спутницу.

В свою очередь, родители найденных девочек выразили огромную благодарность полицейским Сарыагашского РОП, в том числе инспектору Мурату Пернешову.

«Спасибо полицейским, которые оперативно нашли мою пропавшую дочку и приехавшую погостить маленькую родственницу. Желаю вам успехов на службе!» – поблагодарил местный житель.