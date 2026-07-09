Пропавших детей на Алаколе начали искать с помощью искусственного интеллекта
На побережье озера Алаколь полицейские начали использовать систему искусственного интеллекта для поиска потерявшихся людей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Новая технология позволяет за считанные минуты определить местонахождение человека по описанию его одежды. Как сообщили в департаменте полиции области Абай, на территории курортной зоны установлены 223 камеры видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Они круглосуточно контролируют общественные пространства и помогают сотрудникам полиции не только выявлять правонарушения, но и оперативно реагировать на обращения отдыхающих.
Если раньше поиски потерявшегося ребенка или взрослого требовали участия большого числа сотрудников, которые вручную обследовали пляжи и базы отдыха, то теперь достаточно внести в систему приметы человека.
— Например, можно указать цвет и вид одежды — белая рубашка, черные брюки. Искусственный интеллект анализирует видеопоток, находит людей с указанными признаками и показывает, где они были зафиксированы камерами. Это позволяет значительно сократить время поиска и быстрее направить ближайший наряд полиции, — сообщили в департаменте полиции области Абай.
Особенно востребована технология при поиске детей, которые могут потеряться в местах массового отдыха. Кроме того, система помогает устанавливать местонахождение мобильных телефонов и других вещей, забытых отдыхающими.
В полиции отмечают, что искусственный интеллект не заменяет работу сотрудников, а служит дополнительным инструментом, который позволяет быстрее реагировать на происшествия и повышать уровень безопасности на одном из самых популярных курортов страны.
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