Пропавших детей на Алаколе начали искать с помощью искусственного интеллекта

Новая технология позволяет за считанные минуты определить местонахождение человека по описанию его одежды. Как сообщили в департаменте полиции области Абай, на территории курортной зоны установлены 223 камеры видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Они круглосуточно контролируют общественные пространства и помогают сотрудникам полиции не только выявлять правонарушения, но и оперативно реагировать на обращения отдыхающих.

Если раньше поиски потерявшегося ребенка или взрослого требовали участия большого числа сотрудников, которые вручную обследовали пляжи и базы отдыха, то теперь достаточно внести в систему приметы человека.

Фото: департамент полиции области Абай

— Например, можно указать цвет и вид одежды — белая рубашка, черные брюки. Искусственный интеллект анализирует видеопоток, находит людей с указанными признаками и показывает, где они были зафиксированы камерами. Это позволяет значительно сократить время поиска и быстрее направить ближайший наряд полиции, — сообщили в департаменте полиции области Абай.

Особенно востребована технология при поиске детей, которые могут потеряться в местах массового отдыха. Кроме того, система помогает устанавливать местонахождение мобильных телефонов и других вещей, забытых отдыхающими.

В полиции отмечают, что искусственный интеллект не заменяет работу сотрудников, а служит дополнительным инструментом, который позволяет быстрее реагировать на происшествия и повышать уровень безопасности на одном из самых популярных курортов страны.

Ранее сообщалось, что беспилотники помогают полиции искать наркопосевы в Актюбинской области.