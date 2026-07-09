Беспилотники помогают полиции искать наркопосевы в Актюбинской области
Актюбинские полицейские используют беспилотники для выявления незаконных посевов наркосодержащих растений, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время операции сотрудники полиции активно применяют современные технологии. Для обследования труднодоступной местности используются беспилотные летательные аппараты, с помощью которых правоохранители выявляют незаконные посевы наркосодержащих растений и фиксируют факты их культивирования.
Кроме того, в мероприятии задействованы сотрудники специальных подразделений полиции. Они проводят оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.
В департаменте полиции Актюбинской области призвали жителей сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконного выращивания, хранения, изготовления или сбыта наркотиков.
Напомним, в регионе продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора», направленное на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ранее сотрудники полиции столицы задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 3 кг гашиша.