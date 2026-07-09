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    Беспилотники помогают полиции искать наркопосевы в Актюбинской области

    Актюбинские полицейские используют беспилотники для выявления незаконных посевов наркосодержащих растений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Беспилотники помогают полиции искать наркопосевы в Актюбинской области
    Фото: Департамент полиции Актюбинской области

    Во время операции сотрудники полиции активно применяют современные технологии. Для обследования труднодоступной местности используются беспилотные летательные аппараты, с помощью которых правоохранители выявляют незаконные посевы наркосодержащих растений и фиксируют факты их культивирования.

    Кроме того, в мероприятии задействованы сотрудники специальных подразделений полиции. Они проводят оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

    В департаменте полиции Актюбинской области призвали жителей сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконного выращивания, хранения, изготовления или сбыта наркотиков.

    Напомним, в регионе продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора», направленное на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    Ранее сотрудники полиции столицы задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 3 кг гашиша.

     

    Наркотики Беспилотники Закон и право Регионы Казахстана Полиция Актюбинская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор