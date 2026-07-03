Крупную партию наркотиков обнаружили у жителя Астаны

Сотрудники полиции столицы задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 3 кг гашиша, передает агентство Kazinform.

По данным следствия, он занимался поставкой и сбытом гашиша, который привозил из других регионов страны и распространял крупными партиями через знакомых.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. При обыске съемной квартиры, где он проживал, в шкафу одной из комнат были обнаружены и изъяты пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом.

Фото: кадр из видео

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является гашишем. Общий вес составил более 3 килограммов.

— По факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, — отметили в Polisia.kz.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и каналов поставки.

Полиция напоминает, что незаконный оборот наркотических средств относится к тяжким преступлениям и влечет строгую уголовную ответственность. Граждан призывают сообщать о подобных фактах по телефону «102».

Напомним, в Казахстане рассматривают возможность привлекать к ответственности популярных медийных личностей за употребление наркотиков за границей.